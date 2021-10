Siegen: Ausverkauf bei Real – vor Schließung muss alles raus

Siegen. Tausende reduzierte Artikel, Rabattaktionen, Lagerverkauf: Bevor der Real-Markt in Siegen schließt, muss alles raus, bevor Globus übernimmt.

Der Real-Markt in Siegen wird Ende Oktober geschlossen: Wie berichtet übernimmt Globusunter anderem die Siegener Filiale. Bevor die allerdings eröffnet wird, muss die Immobilie weitgehend leer sein, Real startet daher einen umfangreichen Ausverkauf.

Die Warenhausgruppe verspricht große Rabatten auf alle Produkte im Markt, tausende von Artikeln seien demnach bereits reduziert worden und müssten raus, „darunter auch Warenbestände aus dem Lager“, so das Unternehmen. Das Angebot gelte, solange der Vorrat reicht.

Der Real-Markt werde bis zur Schließung auch weiterhin regulär für die Kundinnen und Kunden in Siegen geöffnet bleiben. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Rainer Keeve, Geschäftsleiter bei Real in Siegen.

