Siegen: Ausweis? Mann lieber in „aggressiver Kampfstellung“

Siegen. Ein 37-Jähriger tritt in Siegen Autospiegel ab, Polizisten wollen ihn kontrollieren. Der Mann jedoch ist eher auf Konfrontation aus.

In der Friedrichstraße in Siegen ist am Donnerstagvormittag, 14. September, ein 37-Jähriger dabei beobachtet worden, wie er an zwei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten hat.

Zeugen riefen kurz nach 11 Uhr die Polizei, da sie die Tat beobachtet hatten, wie die Beamten mitteilen. Anschließend folgte einer der Zeugen dem Mann mit einigem Abstand, da er sich vom Tatort entfernte. In der Bahnhofstraße trafen Polizisten auf den flüchtigen Verdächtigen.

Verdächtiger will sich in Siegener City immer wieder befreien

Seine Personalien wollte der 37-Jährige nicht gleich herausrücken. Er leistete Widerstand, indem er „in eine aggressive Kampfstellung ging“, so die Polizei. Er ließ sich nicht beruhigen. Sowohl bei dem Versuch, ihn festzuhalten als auch beim späteren Anlegen der Handschellen versuchte er immer wieder, sich zu befreien. Letztlich brachten ihn die Beamten zur Wache nach Weidenau.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

