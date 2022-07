Siegen: Auto brennt aus – Anwohner fast schon erleichtert

Zu einem Pkw-Brand kam es am Samstagabend im Akazienweg in der Geisweider Wenscht.

Geisweid. Die Feuerwehr löschte am Samstagabend einen VW-Polo in Siegen. Für viele Anwohner war der Wagen schon lange ein Schandfleck.

Ein Pkw-Brand im Akazienweg in der Geisweider Wenscht hat am Samstagabend die Feuerwehr Geisweid in Atem gehalten. Ein Anwohner hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Kurze Zeit später waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Fahrzeug vor Ort. Da brannte der VW-Polo in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Löschangriffs konnten die Kräfte der Feuerwehr nicht verhindern, dass der Kleinwagen komplett ausbrannte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Fahrzeug, dass schon seit längerer Zeit ohne Kennzeichen auf dem kleinen Parkplatz gegenüber der Kleingartenkolonie in der Oberen Wenscht steht, ist aus Sicht vieler Anwohner schon lange ein Schandfleck. Von Angst, dass am späten Samstagabend plötzlich dieser Pkw in Flammen stand, war von einer kleinen Gruppe Anwohner nichts zu spüren. Eher Erleichterung, dass der VW-Polo nun nach längerer Zeit endlich abgeschleppt werden dürfte. Zur Brandursache konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland