Siegen: Auto frontal in Brückengeländer – Totalschaden

Langenholdinghausen. Ein 23-Jähriger war zu schnell zwischen Meiswinkel und Langenholdinghausen unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

. Mit Verletzungen musste am Dienstagabend ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Autofahrer war auf der Kreisstraße 8 von Meiswinkel in Fahrtrichtung Langenholdinghausen unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug mit der vorderen Fahrerseite frontal in ein Brückengeländer krachte.

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert die Bindemittel ausstreute und das Fahrzeug Stromlos machte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

