Siegen: Auto mäht Laternenmast vor Kindergarten um

Der Sachschaden nach dem Unfall in Weidenau ist immens.

Weidenau. Ein Autofahrer verliert in Weidenau die Kontrolle über seinen Wagen. Nach dem Unfall sind gleich vier Fahrspuren blockiert.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr und eine verletzte Person sind die Folgen eines Unfalls auf der Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau am Donnerstagnachmittag, 2. November.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer von Siegen in Richtung Geisweid unterwegs. Offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls kam er mit seinem Wagen von der linken Fahrbahn immer weiter nach rechts von seiner Spur ab. Auf Höhe des Kolpinghauses kollidierte das Auto mit einem Lkw. Der Wagen drehte sich und schleuderte frontal gegen einen Laternenmast, der daraufhin umknickte und auf die Fahrbahn fiel, die in Richtung Siegen führt. Da zunächst nicht klar war, ob Personen eingeklemmt waren, wurde von der Kreisleitstelle auch die Feuerwehr alarmiert. Sie sperrte nach Auskunft der Polizei die Straße ab.

Verletzter Fahrer kommt per Rettungswagen in Siegener Krankenhaus

Der Fahrer, der zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei noch in seinem Auto saß, konnte wenig später durch den Rettungsdienst aus dem Auto gerettet werden. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie stark seine Verletzungen waren, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Durch den Unfallwagen auf der Fahrspur in Richtung Geisweid und auf der anderen Seite durch den Laternenmast kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehr aus Richtung Siegen wurde an der Auffahrt Geisweid wieder auf die Siegener Stadtautobahn geleitet. Den Verkehr aus Richtung Geisweid leitete die Polizei über die Abbiegespur am Ende an der Unfallstelle vorbei und ebenfalls auf die HTS. Ein Abschleppunternehmen wurde für die Bergung des Unfallwagens angefordert. Für den Laternenmast kam ein Mitarbeiter des Energieversorgers Westnetz, der mit einer Flex den Mast entfernte.

