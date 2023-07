Siegen: Auto setzt zurück, Radler prallt mit Wucht dagegen

Beide Unfallbeteiligten müssen in Siegen medizinisch versorgt werden.

Kaan-Marienborn. Autofahrerin setzt rückwärts aus Einfahrt auf die Hauptstraße, der Fahrradfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus. Die Frau erleidet einen Schock.

Mit erheblichen Verletzungen musste am Montagnachmittag, 17. Juli, ein 34-jähriger Fahrradfahrer durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Radfahrer war auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn von der Hauptkreuzung kommend in Fahrtrichtung Siegen unterwegs, als eine Autofahrerin rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt herausfahren wollte. Der Radfahrer prallte gegen den Wagen, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Frau in dem Auto erlitt durch den Unfall einen Schock, auch sie musste medizinisch betreut werden.

