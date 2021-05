Siegen: Auto-Treffs an der HTS auch ohne Notbremse untersagt

Siegen. In der Nacht zu Sonntag versammeln sich 250 bis 300 Autofahrer auf dem Obi-Parkplatz in Weidenau. Die Polizei Siegen fertigt 37 Anzeigen.

37 Anzeigen hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag, 16. Mai, im Umfeld der sogenannten Poserszene gefertigt. Mit Wegfall der Bundesnotbremse hatten sich demnach zwischen 250 und 300 Autobesitzer auf dem Obi-Parkplatz in Weidenau getroffen.

Als die Polizei eintraf, fuhren sie weiter zum Real-Parkplatz nach Eiserfeld. Auch ohne Notbremse müsse die Coronaschutzverordnung beachtet werden, betont die Polizei – dies hätten Teile der Szene ignoriert, teils sei sehr unkooperatives Verhalten gezeigt worden. Drei Ordnungswidrigkeiten in Sachen Verkehr wurden geahndet sowie 34 in Sachen Coronaschutzverordnung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Auch wenn für manch einen der Kontrollierten unverständlich, so gehört das Treffen mit Gleichgesinnten in der Freizeit nicht zu den Ausnahmetatbeständen der Coronaschutzverordnung“, betont die Polizei und bittet um Verständnis und Einsicht: „Haltet euch an die derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen, damit das Virus nicht wieder an Fahrt aufnimmt und die ersten Freiheiten dann wieder vorbei sind. So gelingt uns allen hoffentlich wieder Schritt für Schritt der Weg zurück in die Normalität.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland