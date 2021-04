Siegen: Auto über Nacht zu laut – Katalysator geklaut

Siegen. Ein in der Winchenbach geparktes Auto wird über Nacht auffällig laut: Diebe hatten den Katalysator abgesägt. Die Polizei Siegen sucht nun Zeugen.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen, 13. und 14. April, ist der Katalysator des Autos einer 71-jährigen Frau aus Siegen gestohlen worden.

Wie die Polizei am Montag, 19. April mitteilte, hatte der Wagen in dieser Zeit in der Straße „In der Winchenbach“ gestanden. Die Frau stellte am Mittwochmorgen schließlich fest, dass ihr Fahrzeug laut geworden war. Aus diesem Grund kontaktierte sie eine Werkstatt. Bei der Kontrolle des VW Lupo fiel auf, dass der Katalysator mit einer Säge abgetrennt worden war.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, unter 0271/7099-0.

