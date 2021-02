Siegen: Autobatterie aus Motorraum gestohlen

Die Polizei in Siegen ermittelt. (Symbolbild)

Geisweid. Auf die Autobatterie eines geparkten Wagens hatte es ein Dieb in Siegen abgesehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen, 29. Januar, auf einem Parkplatz an der Oberen Kaiserstraße in Siegen-Geisweid die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Inneren des Motorraums die Autobatterie entwendet.

Wie die Polizei am Dienstag, 2. Februar, mitteilt, hatten Zeugen gegen 1.30 Uhr gehört, wie eine Scheibe eingeschlagen wurde und eine männliche Person geflüchtet sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Hinweise bitte an Kriminalpolizei Siegen

Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, mit dunklen Haaren. Er war dunkel gekleidet, trug aber auch ein rotes Kleidungsstück. Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt.

Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte unter 0271/7099-0.

