Siegen: Autobremse brennt - Feuerlöscher hilft nicht weiter

Die Weidenauer Feuerwehr löscht das Feuer an dem Auto mit Schaum.

Weidenau Als eine Siegenerin Mittwochmorgen zur Arbeit will, blockiert das Hinterrad. Als sie nachsieht, stellt sie fest: Die Bremse hat Feuer gefangen.

Am Mittwochmorgen, 10. Januar, wurde die Feuerwehr Weidenau gegen 6.30 Uhr zu einem Pkw-Brand in die Straße „Zum Wildgehege“ alarmiert. Eine Frau, die zu ihrer Arbeitsstelle fahren wollte, bemerkte, dass das rechte Hinterrad blockiert hatte und sah Qualm und Feuer in diesem Bereich.

Selbstversuche, das Feuer mit mehreren Feuerlöchern zu löschen, schlugen fehl. Die Feuerwehr Weidenau traf wenige Minuten später an der Einsatzstelle ein und konnte das Feuer mit einem Schaumangriff löschen und die Bremse kühlen.

