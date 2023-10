Mudersbach. Unfallflucht in der Nacht: Ein Autofahrer kommt von der Straße ab, braust durch Holzkisten und verteilt die Trümmer auf der gesamten Fahrbahn.

In der Nacht zu Sonntag, 22. Oktober, kam es in Mudersbacher Adolfstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde anhand der Spuren ermittelt, dass ein Auto in der Zeit zwischen 1.30 und 6.45 Uhr aus Richtung Gosenbach kam, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mehrere bepflanzte Holzkisten durchschlug.

Das Fahrzeug wurde demnach im Anschluss stark nach links zurück zur Straße gelenkt und verteilte dabei Holzlatten der zertrümmerten Kisten über die gesamte Fahrbahnbreite. Die Person am Steuer des Autos fuhr dann weiter, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Ordnungshüter sind unter 02741/926-0 zu erreichen.

