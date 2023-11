Siegen: Autofahrer kracht mit voller Wucht in Mercedes

Zu einem Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Ypernstraße in Siegen.

Siegen Die Ypernstraße in Siegen musste am Samstag über eine Stunde voll gesperrt werden. Dort war es zu einem schweren Unfall gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Ypernstraße in Siegen. Ein Pkw-Fahrer war mit seinem VW-Passat vom Fischbacherberg kommend in Fahrtrichtung Achenbacher Straße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet er aufgrund von Fahrbahnnässe ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte mit voller Wucht in die gesamte Fahrerseite eines bergauf fahrenden Mercedes. Hierbei wurde der Wagen auf den Gehweg geschleudert.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste die Mercedes-Fahrerin vom Rettungspersonal sowie Notarzt medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Straße musste über eine Stunde voll gesperrt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Achenbach an. Sie streute Bindemittel aus und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Die Ypernstraße war für über eine Stunde voll gesperrt.

