Siegen: Autofahrer mit 3 Promille schläft vor Ampel ein

Siegen. Plötzlich geht in der Siegener City nichts mehr. Am Steuer seines Autos ist ein 52-Jähriger eingenickt – auch Hupen weckt den Mann nicht auf.

Ein 52-Jähriger ist am Mittwochabend, 14. Juni, in Siegen von der Polizei aus dem Tiefschlaf gerissen worden. Der Mann war in seinem Auto eingeschlafen. Problem: Der BMW stand auf der Hagener Straße vor einer Ampel und es ging nicht weiter.

Als der Polizeibeamte den 52-Jährigen ansprach, war schnell klar, wo die Müdigkeit herkam. Der Mann schlief offenbar seinen Rausch aus. Dies bestätigte dann auch ein Atemalkoholtest. Das Display zeigte über 3,0 Promille an, so die Beamten. Der 52-Jährige musste den Ordnungshüter zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann gab an, den ganzen Tag bereits getrunken zu haben. Bei dem warmen Wetter bestimmt nicht das Schlechteste, allerdings war die Getränkewahl mit Hochprozentigem in der Kombination Autofahren dann nicht die richtige, vermuten die Polizisten. Nun erwartet den 52-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

