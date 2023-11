Siegen: Autofahrer rufen Polizei - zu viel Wasser auf HTS

Auf der HTS in Weidenau hat sich am Samstag viel Wasser gesammelt, das über die verstopften Gullys nicht ablaufen konnte.

Weidenau Über 20 Zentimeter stand das Wasser auf der HTS in Weidenau: Autofahrer hatten am Samstag mit Aquaplaning zu kämpfen.

Aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen hat sich Wasser auf der HTS in der Senke von Siegen kommend (kurz vor der Ausfahrt Weidenau) angesammelt: Dort stand das Wasser am Samstag über 20 Zentimeter hoch; die Gullys waren verstopft. Autos, die von Siegen kommend in Richtung Weidenau unterwegs waren, hatten mit Aquaplaning zu kämpfen. Die Polizei, die von Autofahrern alarmiert worden war, sicherte erst einmal die Gefahrenstelle ab und forderte die Feuerwehr an.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sperrten die rechte Fahrspur ab, damit sie gefahrlos die Gullys öffnen und die darin befindlichen Siebe reinigen konnten. Die zweite Gefahrenstelle durch Regenwasser befand sich auf der Weidenauer Straße in Höhe der Abfahrt Geisweid. Auch hier mussten die Feuerwehreinsatzkräfte die Gullys öffnen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland