Siegen: Autofahrerin schleudert quer über Schnellstraße

Seelbach. Laut Polizei könnte Unachtsamkeit die Ursache gewesen sein: Auf der Freudenberger Straße in Siegen fährt eine Frau in die Mittelleitplanke.

Mit Verletzungen musste am Sonntagabend, 30. Juli, gegen 20 Uhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau fuhr auf der L 562 zwischen Seelbach und Trupbach, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, nach Polizeiangaben wohl aufgrund von Unachtsamkeit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Wagen rutschte über den Grünstreifen, schleuderte durch Gegenlenken nach links und prallte dort in die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Auto wieder zurück und blieb quer auf der rechten Fahrspur stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, er wurde abgeschleppt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland