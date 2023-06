Siegen: Autofahrerin unter HTS gegen Betonpfeiler geschoben

Frau fährt am Wellersbergtunnel vor Betonpfeiler

Siegen. Beim Spurwechsel übersieht ein Autofahrer in Siegen den Wagen neben ihm, es kommt zur Kollision, den anderen Pkw vor den Pfeiler schiebt.

Mit Wucht ist eine 76-jährige Pkw-Fahrerin am Samstagabend, 3. Juni, gegen 20.50 Uhr gegen einen Betonpfeiler kurz hinter dem Wellersbergtunnel gefahren. Grund war wohl ein Fahrfehler eines anderen Verkehrsteilnehmers.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Frau war auf der L 562 von der Freudenberger Straße Richtung Siegen unterwegs, gleichzeitig fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Skoda von der HTS und wollte ebenfalls Richtung Innenstadt. Am Ende der Abfahrt entschied er sich, von der rechten auf die linke Spur zu wechseln, übersah dabei laut ersten Informationen den Ford der 76-jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Wagen der Frau nach links abkam und gegen den Brückenpfeiler prallte.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Fahrerin und brachten sie ins Krankenhaus, ihr Wagen wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt wurde. Der mutmaßliche Verursacher konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt in seinem Wagen fortsetzen. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland