Siegen: Bäckerei mit Gewalt aufgebrochen und durchwühlt

Siegen. Die Polizei sucht nach Einbrechern in einer Bäckerei-Filiale an der Kampenstraße im Siegener Innenstadt-Bereich.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21. Juli, in eine Bäckerei an der Kampenstraße in Siegen eingebrochen.

Eine Zeugin stellte am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr Einbruchspuren fest und alarmierte die Polizei. Wie die Beamten am Montag mitteilen, verschafften sich die unbekannten Täter offenbar gewaltsam Zutritt zu der Filiale, wo sie Kellerräume, den Tresenbereich und ein Büro durchwühlten. Hinweise zur Tatbeute liegen den Ermittlern demnach bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

