Siegen: Bärenstarker US-Weihnachtsmann besucht kranke Kinder

Schoko-Nikoläuse und Weckmänner, stellvertretend überreicht an das Team der Kinderinsel: Weihnachtsmann Tom Höfer, Thomas van Weerth und Kevin Schwarz besuchen die Kinderklinik.

Siegen. Nach 2. Siegener Lichterfahrt bringen US-Einsatzfahrzeuge / Rolling Deep Geschenke für kleine Patienten zur Kinderklinik. Spenden weiter möglich.

Die Resonanz auf die zweite Siegener Lichterfahrt war überwältigend. Viele Menschen standen an der Route der US-Einsatzfahrzeuge und Rolling Deep, die mit ihren weihnachtlich geschmückten Fahrzeugen blinkend und blitzend durch Siegen fuhren.

Die Männer und Frauen mit den großen Herzen ließen es sich nicht nehmen, bald danach persönlich bei der DRK-Kinderklinik vorbeizuschauen – natürlich in Einsatzkleidung. Denn die vielen Spenden, die die Teilnehmer der Lichterfahrt um Andreas Nöker sammeln, sind alle für den guten Zweck bestimmt und gehen auch an das Krankenhaus. Zusätzlich brachten „Weihnachtsmann“ Tom Höfer und seine Freunde Thomas van Weerth und Kevin Schwarz Weckmänner und Schoko-Nikoläuse zu den kranken Kindern. Aufgrund der angespannten Lage durften die Männer nicht zu den kleinen Patienten, sie übergaben die Süßigkeiten stellvertretend an das Team der Kinderinsel.

Das Spendenkonto ist noch weiter geöffnet, wer also die Arbeit der DRK-Kinderklinik und der Aktion Lichtblicke, die Kindern in Not hilft, unterstützen möchte, kann weiterhin spenden: Empfänger „US-Einsatzfahrzeuge e.V.“, IBAN DE73 2519 3331 1152 6190 00 bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Verwendungszweck „Siegener Lichterfahrt“.

Große Autos, große Herzen: Thomas van Weerh, Tom Höfer und Kevin Schwarz. Foto: DRK-Kinderklinik

