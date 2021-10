Siegen: Bahn bietet mit neuem IC Inlandsflug-Alternative

Siegen. Die Deutsche Bahn stellt zusätzliche „Sprinter-Verbindungen“ im Fernverkehr vor. Auch über Siegen fährt ab Dezember ein neuer Schnellzug.

Die Deutsche Bahn will innerdeutschen Flügen Konkurrenz machen – mit zusätzlichen „Sprinter-Verbindungen“. Dazu zählt auch der Intercity (IC), an den Siegen ab Dezember angebunden werden soll. Die Fernverkehrslinie ist neu im Fahrplan 2022 (wir berichteten), der ab 12. Dezember gilt.

Zwischen Dortmund bzw. Münster und Frankfurt/Main verkehren dann doppelstöckige Intercity-Züge mit neun Fahrradstellplätzen über Siegen. Damit werden im Zwei-Stunden-Takt auch Städte wie Altenhundem, Letmathe oder Witten an das Fernverkehrsnetz angebunden.

Zwischen Berlin und Köln etwa fahren dann Sprinter drei mal täglich in unter vier Stunden und damit bis zu eine halbe Stunde schneller als bisher, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Schneller geht es demnach auch auf der Strecke Düsseldorf-Köln-München und morgens von Hamburg zum Frankfurter Flughafen. Zwischen Berlin und München soll es neue Sprinter am Abend geben.

Deutsche Bahn: Extra-lange Züge als beitrag zur grünen Verkehrswende

Ein ICE mit 13 Wagen könne fünf mal so viele Menschen befördern wie ein Mittelstreckenflugzeug. Auf der Linie München-Stuttgart-Frankfurt Flughafen-Köln-Dortmund-Hamburg sollen nur noch diese extra-langen Züge fahren; die Bahn erhält derzeit alle drei Wochen einen neuen davon.

Das Verkehrsunternehmen will damit ein Signal für eine grüne Verkehrswende setzen. In den vergangenen Monaten waren Inlandsflüge in diesem Zusammenhang immer wieder in die Diskussion geraten. Die schnellen Züge seien auf acht der zehn stärksten innerdeutschen Flugstrecken unterwegs und laut Bahn ideal für Geschäftsreisende aus Politik und Wirtschaft, sie stellten eine schnelle und umweltfreundliche Alternative dar.

