Siegen. Sonntagmorgen gebärdet sich ein Mann am Hauptbahnhof Siegen laut und aggressiv. Als die Bundespolizei-Streife ihn kontrolliert, wird sie fündig.

Am Sonntagvormittag, 16. Juli, schrie ein Mann um 11 Uhr herum am Bahnhof Siegen grundlos laut herum und fiel laut Polizeiangaben auch sonst durch sein aggressives Verhalten auf. Daher wurde er von Einsatzkräften der Bundespolizei kontrolliert, was demnach aber keine Verhaltensänderung bewirkte: Der Wohnungslose habe sich während der polizeilichen Maßnahme sehr unkooperativ und defensiv verhalten, so die Polizei, schließlich durchsuchten die Beamten auch noch seine Taschen.

Dabei fand die Streife ein Kampfmesser mit 18,5 Zentimetern Klingenlänge und eine geringe Menge Amphetamin auf. Die Bundespolizisten stellten das Messer und die Drogen sicher. Nachdem die Uniformierten den Beschuldigten schließlich beruhigt hatten, wurde er vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

