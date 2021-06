Siegen: Bahnsprayer beschmieren 75 Quadratmeter eines Zuges

Die Bundespolizei in Siegen greift einen mutmaßlichen Bahnsprayer auf. (Symbolbild)

Siegen. Ein Trio soll in Siegen am Bahnhof 75 Quadratmeter eines Zuges besprüht haben. Polizisten fassen einen der Verdächtigen, zwei sind flüchtig.

Bundes- und Landespolizei haben am Wochenende am Bahnhof in Siegen einen von drei Graffiti-Sprayern stellen. Der Schaden indes, den das Trio zuvor angerichtet hatte, ist groß.

Am Sonntag, 13. Juni, gegen 3.15 Uhr erhielt die Bundespolizei über einen Mitarbeiter der Bahn eine Mitteilung über mehrere Personen, die anscheinend in der Abstellanlage des Bahnhofs Siegen Graffiti auf Züge anbrachten. Die Beamten machten sich auf den Weg und beobachteten mehrere Personen, wie sie einen Zug besprühten.

Sofort leiteten die Bundespolizisten eine Gleissperrung ein, um die Täter bei einer möglichen Flucht vor Gefahren zu schützen und zogen zur Unterstützung die Landespolizei hinzu. Gemeinsam kreisten die Einsatzkräfte die Täter ein. Angesprochen ergriffen die Sprayer unmittelbar die Flucht über die Gleise. Einer der drei Personen lief den Beamten jedoch in die Arme.

Siegener Polizisten werden verletzt

Diese brachten ihn zu Boden, wobei der Täter sich vehement wehrte, so dass die Beamten leicht verletzt wurden. Auf der Wache der Bundespolizei wollte sich der Tatverdächtige mit keinem Wort zu dem Sachverhalt äußern. Die Polizisten stellten einen Rucksack mit Spraydosen sicher, den der junge Mann bei seinem Fluchtversuch verloren hatte.

Zudem trug der 22-jährige Eitorfer eine selbstgebastelte Maske und Einweghandschuhe mit Farbanhaftungen. Bei seinen mitgeführten Sachen fanden die Bundespolizisten einen Personalausweis und ein Tierabwehrspray. Ob er dieses bei sich führte, um seine Flucht zu sichern, ist unklar, so die Polizei weiter.

Beschuldigter verlässt Siegener Dienststelle wieder

Die besprühte Gesamtfläche des Zuges beträgt etwa 75 Quadratmeter, die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der 22-Jährige konnte die Dienststelle am frühen Morgen wieder verlassen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

