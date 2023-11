Siegen – Bahnstreik: Am Donnerstag keine Züge nach Köln

Siegen Ab Mittwochabend stehen viele Züge in Siegen still. Der Tag lässt sich schon schlecht an: Gerade ist die Strecke nach Köln gesperrt.

Die Gewerkschaft der Lokführer hat zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Mittwoch, 15. November, 22 Uhr, bis Donnerstag, 16. November, 18 Uhr, fahren die Züge nur eingeschränkt. Betroffen sind rund um Siegen diese Verbindungen:

Der RE 9 (Rhein-Sieg-Express) Siegen-Köln Aachen fällt aus. Alternative sind die Züge der Hessischen Landesbahn RB 90 (Siegen-Limburg) und RB 93 (Bad Berleburg-Au), die nicht vom Streik betroffen ist Ab Au fährt stündlich die S 19 über Köln nach Düren.

Der Rhein-Sieg-Express in Siegen: Jeder vierte Zug hat mehr als fünf Minuten Verspätung. Foto: NWL

Der RE 34 (Dortmund-Siegerland-Express) Siegen-Dortmund fährt planmäßig. Der Intercity Frankfurt-Siegen-Dortmund/Münster fält aus. Zur RB 91 Siegen-Hagen (Ruhr-Sieg-Bahn) macht die Bahn keine Angaben.

Planmäßig fahren sollen die Züge der Hessischen Landesbahn nach Gießen und Frankfurt.

Erdrutsch: Strecke zwischen Au und Troisdorf gesperrt

Am Mittwochmorgen schränkt ein Erdrutsch zwischen Eitorf und Blankenberg (Sieg) den Zugverkehr erheblich ein, teilt die Bahn mit. Der Streckenabschnitt wurde gesperrt. Der RE 9a us Richtung Siegen Hbf ender und beginnt in Au (Sieg) Die Züge nach Köln begonnen und enden in Troisdorf.

