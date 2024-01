Siegen Feuerwehr Siegen holt Bewohner aus ihren Wohnungen an der Ypernstraße. Kriminalpolizei ermittelt: Wurde im Streit an Neujahr Feuerwerk genutzt?

Gegen 5.06 Uhr am Neujahrsmorgen wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Balkonbrand in die Ypernstraße nach Siegen gerufen. Bei Eintreffen stand ein Balkon im 2. Unterschoss eines Mehrparteienhauses im Vollbrand, so Einsatzleiter Stephan Scheck. Die fünfköpfige Familie der betroffenen Wohnung sowie weitere Wohnungen auf dieser und der darüberliegenden Etage wurden durch die Feuerwehr geräumt.

Zeitgleich begannen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Siegen sowie der Einheiten Achenbach, Hain, Hammerhütte und Eiserfeld über die Drehleiter mit dem Löschangriff. Durch Flammen und Hitze war bereits ein Fenster zu Bruch gegangen. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem das Gebäude kontrolliert worden war, durften die Bewohner gegen 6 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen - bis auf die fünfköpfige Familie, deren Wohnung durch das Brandgeschehen vorübergehend unbewohnbar wurde. Sie wurden vom Siegener Ordnungsamt anderweitig untergebracht.

Zur genauen Brandursache konnte die Polizei noch keine konkreten Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Gegenüber der Polizei hatten Zeugen erklärt, es sei im Laufe der Silvesternacht zu Streitigkeiten zwischen einigen Hausbewohnern gekommen. In diesem Zuge seien möglicherweise auch pyrotechnische Gegenstände eingesetzt worden. Ob die für den Brandausbruch verantwortlich sein könnten, muss nun abschließend geklärt werden.

