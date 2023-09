Siegen: Bauarbeiten auf A 45 – derzeit akute Staugefahr

Wilnsdorf. Auf der A 45 kann es zwischen Wilnsdorf und Siegen-Süd eng werden. Verkehrsteilnehmer sollten Geduld mitbringen.

Im Baustellenbereich zwischen den A-45-Anschlussstellen Wilnsdorf und Siegen-Süd muss derzeit eine Leitwand gerichtet werden, die am Sonntag, 10. September, verschoben wurde. Eine Fachfirma sowie ein Kran sind derzeit im Einsatz.

Aus diesem Grund steht auf der A 45 in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Mittag andauern, heißt es dazu in einer Mitteilung der Autobahn GmbH.

