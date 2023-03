Siegen: Bauarbeiten in der Stadt – hier wird wieder gesperrt

Siegen. In Siegen werden alte Erdgas- und Wasserleitungen ausgetauscht. Das macht Straßensperrungen nötig – die einiges an Geduld fordern können.

In der Oberstadt steht die nächste Vollsperrung an. Wie die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) mitteilen, verlaufen die Arbeiten an den Erdgas- und Trinkwasserleitungen in der Straße Markt planmäßig.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Geplant waren für die Maßnahme zwei Sperrungen: Die zweite Sperrung beginnt am Montag, 3. April. Voraussichtlich wird der Abschnitt zwischen der Ecke Kölner Straße und der Einmündung Am Klubb im Laufe des 15. Aprils wieder für den Verkehr freigegeben, so das Unternehmen weiter.

SVB Siegen: Lokale und Geschäfte problemlos erreichbar

Während der Sperrung kann die Oberstadt über die Löhrstraße bis zum Kornmarkt angefahren werden. Eine Umleitung des Straßenverkehrs erfolgt von der Löhrstraße über den Kornmarkt und die Donzenbachstraße. Die Bushaltestelle im Bereich der Vollsperrung wird während dieser Zeit nicht angedient.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist der Zugang zu den Häusern jederzeit gewährleistet. Auch die Lokale und Geschäfte können weiterhin problemlos erreicht werden, so die SVB.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland