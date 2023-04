Siegen: Bauarbeiten Schleifmühlchen beginnen – das wird neu

Siegen. Das Schleifmühlchen wird umgebaut – für 8,5 Millionen Euro. Der Kreisel ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Siegen.

Der provisorische Kreisel Schleifmühlchen in Siegen wird bis zum Jahr 2025 zu einem laut städtischen Angaben modernen und barrierefreien Kreisverkehr umgebaut. Die Baumaßnahme startet nach den Osterferien am Montag, 17. April mit dem ersten Bauabschnitt.

Der Zeitplan wie der geplante weitere Bauablauf sind ab sofort in der neuen städtischen Broschüre „Kreisverkehrsplatz Schleifmühlchen“ nachzulesen. Darin informiert die Straßen- und Verkehrsabteilung umfassend über die geplanten Bauphasen der Großbaustelle. Die Broschüre ist online hier zu finden.

Das Schleifmühlchen ist im Stadtgebiet nach Kochs Ecke der zweitwichtigste Verkehrsknoten. Dort treffen die viel befahrene Frankfurter Straße, die Fludersbach und die Marienborner Straße aufeinander. Die rund dreijährige Bauzeit wird in sechs Bauabschnitte unterteilt und erfolgt unter laufenden Verkehr. „Für die Verkehrsteilnehmer – ob motorisierter Verkehr, ÖPNV-Nutzer, Fußgängerinnen und Fußgänger oder Radfahrende – wird sich die Verkehrssituation nach Fertigstellung des Kreisels Schleifmühlchen wie auch der neuen Fahrspur in Richtung Kaan-Marienborn deutlich verbessern, und zwar mit Blick auf den Verkehrsfluss sowie Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit“, betont Bürgermeister Steffen Mues.

Verbindung Siegen und Kaan-Marienborn bleibt befahrbar

Wichtig für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Die Verbindung in östlicher Richtung zwischen Siegen und Kaan-Marienborn mit der Frankfurter Straße und der Marienborner Straße bleibe durchgängig befahrbar, trotz der Großbaustelle. Oliver Jenke, zuständiger Projektleiter der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung, erklärt das Aussehen des neuen Kreisels: „Er wird deutlich übersichtlicher sein, die Fahrbahn besonders breit, so dass in der gleichen Zeit mehr Fahrzeuge den Kreisel passieren können“. Der Kreisverkehr wird mit einem Außendurchmesser von 40 Metern zweispurig befahrbar sein. „Dadurch erhöht sich die Leistungsfähigkeit, so dass es in Spitzenzeiten weniger Rückstau aus Richtung Siegen und Richtung Lindenberg geben wird“, so Oliver Jenke weiter.

Zur weiteren verkehrlichen Entlastung wird zusätzlich eine neue Fahrspur – ein Bypass – vom Lindenberg in Richtung Kaan-Marienborn gebaut. Wer also nach rechts von der Frankfurter Straße in die Marienborner Straße abbiegen will, muss künftig nicht mehr in den Kreisel hineinfahren. „Dadurch reduziert sich das Verkehrsaufkommen im Kreisel weiter.“ Die bisherige eigene Fahrspur aus Richtung Kaan-Marienborn in Richtung Siegen bleibt ebenfalls bestehen.

Bushaltestellen werden modernisiert

Auch für Fußgängerinnen und Fußgänger wie Radfahrerinnen und Radfahrer soll sich die Situation verbessern: Die Bushaltestellen werden modernisiert, mit Wetterschutzeinrichtungen ausgestattet und wie auch die Überquerungen für Fußgänger barrierefrei ausgebaut. Der Radverkehr wird aus Sicherheitsgründen im Kreuzungsbereich aus dem motorisierten Verkehr herausgenommen und parallel zu den Fußgängern geführt.

Die Bausubstanz ist mehr als 50 Jahre alt und absolut marode. Foto: Jens Plaum

Ab Montag, 17. April, wird die Großbaustelle eingerichtet, zunächst werden die Verkehrsinseln und Fahrbahnteiler zurückgebaut. Dieser erste Bauabschnitt dauert rund vier Wochen. Gearbeitet wird vorwiegend in Tagesbaustellen, die den fließenden Verkehr nur gering beeinträchtigen sollen. Ab Mitte Mai startet die zweite Bauphase, die voraussichtlich zwölf Monate Bauzeit dauert. Ab diesem Zeitpunkt wird der Verkehr per Ampel geregelt und umfangreiche Baufeldabsperrungen vorgenommen. Die aus Sicht der Verkehrsteilnehmer größte Einschränkung während der Bauzeit ist die Sperrung des Knotenarms Frankfurter Straße in oder aus Richtung Lindenberg. Grund ist, dass der mit Baustellen-Ampeln geregelte Verkehr zwischen Siegen und Kaan-Marienborn und in die Fludersbach während der Bauphasen auf diese Weise besser zu steuern ist, als wenn alle Arme des Kreisels geöffnet blieben, so die Stadt.

Stadt Siegen: 50 Jahre alte Bausubstanz absolut marode

In dieser Bauphase beginnen dann auch die Bohrpfahlarbeiten an der neuen Weiß-Ufermauer. Auf etwa 100 Meter Länge wird hier Fahrbahn verbreitert, damit im Anschluss die neue Fahrspur vom Lindberg in Richtung Kaan-Marienborn gebaut werden kann. Aus Gründen des Synergieeffekts wird außerdem die komplette Fahrbahndecke vom Bauende Schleifmühlchen bis zur Ortsgrenze erneuert. Die Umfahrung erfolgt dann über die Fludersbach und die Wetzlarer Straße, auch die Busse des ÖPNV werden entsprechend umgeleitet.

Der neue Kreisverkehr wird das jahrzehntealte Provisorium des sogenannten Kminki-Ei ablösen. Die Bausubstanz der über 50 Jahre alten Verkehrsfläche ist so marode und die Fahrbahn so geschädigt, dass sie von Grund auf erneuert werden muss. Die prognostizierten Baukosten belaufen sich auf rund 8,5 Millionen Euro, von denen 60 Prozent mit Fördermitteln bezuschusst werden.

