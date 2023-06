Siegen: Bauarbeiten – Wieder gibt es Sperrungen an A 45

Siegen. Autobahn Westfalen erkundet für den sechsspurigen Ausbau zwischen Siegen und Siegen-Süd den Baugrund. Das geht nicht ohne Sperrungen.

Zur Einrichtung des nächsten Bauabschnittes und zum Ab- und Aufbau der Verkehrsführung müssen Auf- und Abfahrt der A 45-Anschlussstelle Siegen gesperrt werden, heißt es.

In der Nacht auf Samstag, 1. Juli, 20 bis 5 Uhr ist die Ausfahrt Siegen in Fahrtrichtung Dortmund nicht befahrbar. Die Umleitung erfolgt mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Freudenberg.

Umleitung per Rotem Punkt über Siegen-Süd

In den Nächten auf Dienstag, 4. Juli, sowie auf Mittwoch, 5. Juli, ist die Auffahrt in der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Dortmund jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Dort führt die Umleitung ebenfalls per Rotem Punkt über die Anschlussstelle Siegen-Süd.

