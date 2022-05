Am Siegener Bäumchesweg: Die Rinde ist abgeschält, der Ahornbaum totgeweiht.

Baumfrevel Siegen: Baumfrevler zerstören Ahornbaum am Bäumchesweg

Weidenau. Der Bäumchesweg auf dem Giersberg ist ungemein beliebt. Nun vergeht sich ein Baumfrevler an dem Idyll.

Der Bäumchesweg auf dem Giersberg ist ein beliebtes Spazierweg – ein kleines Idyll zwischen Batterieweg und Stockweg mit über 100 Jahre alten Ahornbäumen. Vor einigen Jahren hat die Stadt Siegen junge Ahornbäume dazugepflanzt und neue Ruhebänke aufgestellt.

Baumfrevler haben die Rinde des Ahorn-Baums mehrfach eingeschnitten und die Ringe abgeschält nach unten gezogen. Foto: Jürgen Schade

Seit einigen Tagen ist das Idyll getrübt: Bislang unbekannte Täter haben habe nun in der Mitte der Strecke einen schon acht Meter hohen jungen Ahornbaum mit einem Messer geschält: die Rinde entlang des Stammes bis an den Boden mehrfach eingeschnitten, die Rinde nach unten gezogen und den Stamm so abgeschält. Der Baum muss nun gefällt werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Grünflächenabteilung der Stadt ist dankbar für Hinweise auf den oder die Baumfrevler.

