Weidenau. Wegen der Baustelle im Weidenauer Batterieweg könnte die Feuerwehr im Ernstfall nicht alle Häuser erreichen. ESi hilft aus der Patsche.

Seit einigen Wochen laufen im Weidenauer Batterieweg Kanalbauarbeiten – in diesem Zuge wird auch die dringend nötige Fahrbahnsanierung durchgeführt. Durch die Baustelle ist der Fahrzeugverkehr eingeschränkt – die steile Strecke wird stark als Verbindung zwischen Weidenau und Giersberg genutzt –, Anwohner müssen entsprechend Umleitungen fahren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Betroffen von der Baumaßnahme ist auch der Brandschutz in dem Bereich. Denn Teile des Batteriewegs sind eine Sackgasse, im Einfahrtbereich wurde die Straße aufgebaggert, um an einen Regenwasser-Kanalschacht zu gelangen. Das führt nach Angaben vor Ort dazu, dass Feuerwehrfahrzeuge mehrere Tage nicht mehr in die Straße fahren können, um einen etwaigen Brand zu löschen. Die Rückseiten der Häuser an der Stichstraße Batterieweg und der Sodingenstraße hätten die Einsatzkräfte auch mit der Drehleiter nicht mehr erreichen können.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Ein Anwohner hatte den Baupolier des Bauunternehmens Heinrich Weber, dem die Anlieger hervorragende und zügige Arbeit attestieren, darauf aufmerksam gemacht. Für die Dauer der Arbeiten und der damit verbundenen Verkehrsbehinderungen stellte der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ein voll ausgerüstetes und einsatzbereites Tanklöschfahrzeug in den Wendebereich, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Dieses war früher beim Löschzug Weidenau im Dienst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland