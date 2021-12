Siegen:Baustelle Eiserfeld – bald beide Richtungen befahrbar

Eiserfeld. Die Baustelle an der Eiserfelder Straße in Siegen geht in Winterpause. Im Laufe des 21. Dezembers wird die Ampelanlage zurückgebaut.

Die Baustelle in der Eiserfelder Straße in Eiserfeld geht in die Winterpause: Im Laufe des 21. Dezembers ist der Bauabschnitt zwischen Zufahrt IHW-Park (Parkplatz) bis zur Einmündung in die Eisenhutstraße in beiden Fahrtrichtungen wieder befahrbar, die halbseitige Sperrung des Straßenabschnitts wird aufgehoben. Die Verkehrssicherung samt Ampelanlage wird an diesem Tag zurückgebaut.

Im Frühjahr sollen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt wieder aufgenommen werden und die Restflächen abschließend fertiggestellt werden, teilt die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mit. Die Anlieger in der Eiserfelder Straße und der Grabettstraße wurden über die Winterunterbrechung informiert.

