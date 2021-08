Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Baustelle in Gosenbach verwüstet, Häuser beschmiert

Gosenbach. Durch Siegen-Gosenbach zieht sich nach dem Wochenende eine eher unschöne Spur: beschmierte Häuser, verwüstete Baustelle, gestohlene Schilder.

Eine verwüstete Baustelle und mehrere beschmierte Häuser und Stromkästen meldet die Polizei aus Siegen-Gosenbach.

Laut offiziellen Angaben wurden in der Nacht auf Samstag, 21. August, sechs Objekte haben in den Straßen Keppelscher Hof, Gosenbacher Hütte, Auf der Kunst, Siegener Straße, Gosenbacher Hütte und Oberschelder Straße mit Graffiti verunstaltet.

Siegen: Schilder in Oberschelder Straße gestohlen

In derselben Nacht haben Unbekannte die Baustelle an der Oberschelder Straße heimgesucht. Sie rissen unter anderem Schilder aus ihrer Verankerung und stellten sie an anderer Stelle wieder ab.

Zudem entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen ein Schild und eine Warnbake.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0

