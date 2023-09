Siegen: Begegnung der Kulturen – wie isst man im Kaukasus?

Siegen. Die interkulturellen Tage in Siegen erlauben viel Eindrücke: von der Weltkulturpflanze bis zur Ladiespower.

Die Stadt Siegen steht im Zeichen der „Interkulturellen Tage“: Über vier Wochen bis Samstag, 7. Oktober, haben die Stadt und Integrationsrat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das die gesamte Bandbreite der Integrations- und Migrationsarbeit in Siegen vorstellt. Mehr als 20 Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Siegen laden ein zum Kulturaustausch und setzen sich durch die Begegnung auf direktem Weg für ein solidarisches gesellschaftliches Miteinander ein.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Motto der bundesweiten Kulturellen Tage lautet in diesem Jahr „Neue Räume“ mit dem Ziel, Barrieren in den Köpfen abzubauen. „Ein Motto, das hervorragend nach Siegen passt“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. „Mit dem KIQ in der Koblenzer Straße 90 haben wir ganz konkret ‚neue Räume‘ geschaffen, in denen nicht nur während des bundesweiten Aktionszeitraumes, sondern das ganze Jahr über interkulturelle Begegnungen stattfinden.“ Mues dankte den zahlreichen Vereinen, Verbänden, Gruppen und Organisationen, die sich an den Interkulturellen Tagen beteiligen.

Erstmals dabei ist die ukrainische Friedensgruppe, die am Samstag, 9. September, „kreativ und musikalisch“ zu einem Tag „Rund um die ukrainische Kultur“ einlädt. Um die Wiederentdeckung von Armenien als einer alten Kulturlandschaft geht es am Samstag, 16. September. Dabei werden literarische Streifzüge unternommen, es gibt eine Kunstausstellung und Einblicke in die Esskultur der jahrtausendealten Kulturlandschaft im Kaukasus. Außerdem gibt es Konzertveranstaltungen des somalischen Vereins und des Atatürkvereins sowie der spanischsprachigen Gemeinde und des Jugendtreffs Geisweid.

+++ Lesen Sie auch: Siegen feiert Vielfalt: Viele Besucher bei Freundschaftsfest +++

Moscheen öffnen Türen

Keine neuen, aber doch wichtige „Räume“ sind wie immer die Moscheen: Die Selimiye-Moschee und der Al-Noor Kulturverein öffnen ihre Türen und freuen sich - wie alle anderen Gastgeber auch - über viele Besucherinnen und Besucher.

Bereits zum 5. Mal findet wieder der „Afrikatag“ des Internationalen Frauenvereins „Ladiespower“ statt, mit verschiedenen kulturellen Angeboten und einem Vortrag mit Diskussion zur Situation auf dem afrikanischen Kontinent sowie landestypischem Essen und Trinken im KulturIntergrationsQuartier in der Koblenzer Straße 90.

Das Siegerlandmuseum beteiligt sich am Sonntag, 24. September, mit einer interaktiven Führung, in der das Thema Migration in der Siegener Stadtgeschichte im Mittelpunkt steht.

Darüber hinaus werden interkulturelle Filmwochen, Koch- und Begegnungsabende oder Vorträge angeboten, „Weltkulturpflanzen“ vorgestellt, außerdem ist ein „Fest für Grundschüler und ihre Familien“ am Samstag, 23. September, im Teamsportpark Siegen unter dem Motto „Wie schön es ist, dass Du anders bist als ich“ geplant. Zu den kulturellen Höhepunkten gehört auch das Kammermusikkonzert am Samstag, 23. September, mit Musikern der Philharmonie Südwestfalen und dem Neux Quartett mit Musik aus Spanien und Lateinamerika.

Festlicher Höhepunkt ist die 33. Preisverleihung für Interkulturelles Engagement durch den Integrationsrat am Donnerstag, 21. September, im historischen Ratsaal des Siegener Rathauses. Hierfür ist eine Anmeldung bis zum 13. September notwendig an den städtischen Integrationsbeauftragten Torsten Büker (t.bueker@siegen.de, 0271/404-1400).

Ein Überblick über das gesamte Programm sowie detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen sind in einem Flyer zusammengefasst. Dieser liegt in den städtischen Rathäusern aus oder kann auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de eingesehen werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland