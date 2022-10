Siegen: Bei diesen Verkehrskontrollen geht es um Technik

Die Technische Kontrollgruppe Kreuztal der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein kontrolliert Lkw an der B 62 zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach.

Netphen. Ladung und Fahrzeug nehmen speziell ausgebildete Beamtinnen und Beamte der Polizei unter die Lupe – diesmal in Netphen.

Regelmäßig sind die Beamtinnen und Beamten der „Technischen Kontrollgruppe Kreuztal“ der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein unterwegs, um Lastwagen und Pkw zu kontrollieren. Kontrollort war diesmal ein Parkplatz an der Bundesstraße 62 zwischen Dreis-Tiefenbach und Netphen. Gezielt wurden Laster ,aber auch Sprinter angehalten. Hält der Fahrer die Lenkzeiten ein? Sind die Personal- und Frachtpapiere echt? Sind die Reifen in Ordnung? Hatte der Fahrer während der Fahrt das Handy am Ohr? Diese und andere sicherheitsrelevante Fragen wurden überprüft.

Der vierte Reifen passt nicht

Gleich zu Beginn wurde der Fahrer eines SUV mit Anhänger eines Gartenbaubetriebes angehalten. Die Papiere waren in Ordnung, jedoch vorne über der Stoßstange hatte der Fahrer einen länglichen Betriebs-Scheinwerfer montiert. Für diese Zusatzbeleuchtung konnte er keine Betriebserlaubnis vorweisen. Ob sie vorliegen muss, wird nun geprüft. Als nächstes war ein VW-Bus dran. Hier stimmte am rechten hinteren Reifen etwas nicht – die Größe passte nicht zu den anderen drei Reifen.

Einige Klein-Lkw- und Sprinter-Fahrer murrten, wenn sie die Heckklappe öffnen mussten, damit die Polizisten sehen konnten, ob die Ladung gesichert ist. Viele Fahrer haben aus Erfahrungen gelernt, denn die Geldstrafen, die bei Verstößen erhoben werden, sind nicht gerade gering.

Die meisten Fahrer hatten bei der Kontrolle ordentliche Papiere für Fahrzeug und Ladung, resümieren die Beamten. Nach ein paar Stunden wurde die Kontrollstelle abgebaut, danach ging es woanders weiter.

