Siegen: Bei Einsätzen Polizeibeamte getreten und beschimpft

Siegen. Gleich zwei Mal erleben Polizeibeamte in Siegen am Montagnachmittag, dass Gewalt gegen sie angewendet wird.

Im Rahmen von zwei Einsätzen sind am Montagnachmittag, 10. Oktober, mehrere Polizeibeamte angegriffen worden.

Betrunkene will nicht mit zur Wache fahren

Gegen 16.45 Uhr ging auf der Leitstelle ein Anruf wegen einer hilflosen Person an der Ecke Tiergartenstraße / Siegufer in Siegen ein. Vor Ort trafen die Beamten eine 33-Jährige an, die augenscheinlich stark alkoholisiert war. Zu ihrem eigenen Schutz sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Daraufhin versuchte sie zunächst, vor den Beamten zu fliehen. Bei der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte und trat sie eine Polizistin. Auch auf der Wache leistete sie Widerstand. Dabei wurde niemand verletzt.

Ladendieb lässt sich nicht durchsuchen

Um 17.25 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Lebensmittelmarkt an der Wenschtstraße in Geisweid alarmiert. Dort war ein 46-Jähriger als Ladendieb aufgefallen. Bei seiner Durchsuchung leistete er Widerstand und trat einen Beamten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Den 46-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

