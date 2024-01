Die Polizei greift den Verdächtigen in Geisweid auf (Symbolbild)

Geisweid Kinder und Jugendliche liefern sich in Geisweid eine Schneeballschlacht. Als ein Erwachsener in seine Jacke greift, wird‘s dramatisch

Eine Schneeballschlacht am Mittwoch, 17. Januar, ist ausgeartet. Wie die Polizei mitteilt, warfen gegen 19.45 Uhr in der Geisweider Marktstraße mehrere Kinder und Jugendliche Schneebälle aufeinander.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein verirrter Schneeball soll dabei einen erwachsenen Fußgänger nur knapp verfehlt haben. Dieser mischte zunächst fleißig mit und soll selbst mit Schneebällen geworfen haben, so die Beamten weiter. Dann soll der Mann „komisch“ in seine Jacke gegriffen haben. Die Kinder und Jugendlichen liefen weg. Als sie sich kurz danach umdrehten, soll der Mann hinter ihnen hergekommen sein, eine Schreckschusswaffe in der Hand gehalten und damit einmal geschossen haben.

Kinder rennen Richtung Bahnhof und rufen Polizei

Die Minderjährigen rannten in Richtung Geisweider Bahnhof und alarmierten von dort aus die Polizei. Im Beamte trafen kurze zeit später auf einen 46-Jährigen in Tatortnähe, auf den die Beschreibung der Jugendlichen zutraf. Eine Personenkontrolle ergab, dass der Mann tatsächlich eine Schreckschusspistole mitführte. Zudem hatte er zwei Messer dabei. Zu dem Vorwurf, mit der Schreckschusspistole geschossen zu haben, machte er keine Angaben. Er führte lediglich aus, er sei angegriffen worden. Die Polizei stellte die Pistole sowie die Messer sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 46-Jährige wieder gehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland