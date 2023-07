Siegen: Beim Baumfällen verletzt – Straße blockiert

Siegen. Beim Fällen eines Baumes in der Achenbacher Straße wird ein Mann verletzt. Das zieht einen langen Polizeieinsatz nach sich.

Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstagabend zu einem Einsatz an der Achenbacher Straße anrollen. Bei privaten Baumfäll-Arbeiten auf einem Hanggrundstück hatte sich ein Mann durch Äste Verletzungen zugezogen. Diese mussten vom Personal eines Rettungswagens behandelt werden.

Die Polizei sicherte währenddessen die Gefahrenstelle am Fuße der Achenbacher Straße ab. Der massive Baum war auf die rechte Fahrspur gefallen und blockierte dort die Straße. Da nach Aussage eines Polizisten für den Verletzten ein Ersatz gefunden werden musste, der mittels einer Motorsäge den Baum in Stücke sägen konnte, zog sich der Einsatz dann doch noch länger als angedacht. Gegen 18.45 Uhr war die Polizei zu der Gefahrenstelle gerufen worden, gegen kurz vor 21 Uhr regelten immer noch zwei Beamte den Verkehr, der einspurig an den Aufräumarbeiten vorbeigeleitet wurde.

