Siegen: Beim Wohngeld helfen nun IT-Fachleute aus Aachen

Fortschritte nach der Cyber-Attacke: Wohngeld-Anträge werden wieder bearbeitet. Heiraten bleibt allerdings schwierig.

Ab sofort können in der Siegener Stadtverwaltung wieder Wohngeld-Anträge bearbeitet, geprüft und abschließend entschieden werden, was aufgrund des Cyberangriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT seit Ende Oktober nicht möglich war. Auszahlungen können nun wieder sowohl in bereits entschiedenen Fällen als auch bei neuen Anträgen sowie bereits bekannten Fällen nach Bewilligung vollzogen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Regio IT Aachen übernimmt Wohngeldverfahren

Möglich macht dies eine Zusammenarbeit der Südwestfalen-IT mit der Regio IT Aachen, die das Hosting und die Anwendungsbetreuung der Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe übernimmt. Die Stadtverwaltung Siegen befinde sich in enger Abstimmung mit der Regio IT Aachen als Testkommune für das notwendige Fachverfahren, mit dem die Wohngeld-Anträge bearbeitet werden, berichtet die Stadtverwaltung. Da die Tests inzwischen erfolgreich abgeschlossen wurden, kann die städtische Wohngeldstelle ihre Aufgaben wieder vollständig wahrnehmen.

Unabhängig davon haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vergangenen Wochen genutzt – in denen das erforderliche Fachverfahren in Folge des Cyberangriffs lahmgelegt war –, um den antragstellenden Personenkreis über die aktuelle Situation zu informieren, offensichtlich erforderliche, wie etwa noch fehlende Unterlagen anzufordern und die weitere Vorgehensweise mit den Anspruchsberechtigten zu besprechen.

Wohngeld: Nun müssen Rückstände aufgearbeitet werden

Aufgrund des Hackerangriffs und der dadurch entstandenen, erheblichen Rückstände aus den vergangenen Wochen, die nach und nach abgearbeitet werden, könne sich die Bearbeitungszeit der Wohngeldverfahren noch etwas verzögern. Dafür bittet das Team der Stadtverwaltung um Verständnis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen aber alles daran, schnellstmöglich über noch offene Anträge zu entscheiden, damit die betroffenen Bürgerinnen und Bürger schnellstmöglich ihre Ansprüche ausgezahlt bekommen.

Rückfragen sind per E-Mail möglich an wohngeldstelle@siegen-stadt.de. Alle Dienstleistungen sowie weitere Informationen zu Wohngeld-Anträgen sind auf der (Notfall-)Homepage unter www.siegen-stadt.de zu finden

Ansturm auf Eheschließungstermine in Siegen

Nachdem die Stadt Siegen mitgeteilt hat, dass das Standesamt im Rathaus Oberstadt wieder weitgehend arbeitsfähig und Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen wieder in Anspruch nehmen können, ist es zu einem regelrechten Ansturm auf Eheschließungstermine gekommen. Allerdings muss die Stadt Siegen hier einschränken: Viele Wunschtermine – zum Beispiel für Freitage – können noch nicht gebucht werden. Die Verwaltung erinnert daran, dass sich die notwendigen Fachverfahren derzeit noch nicht wieder in einem vollständigen Normalbetrieb befinden, sodass es weiterhin zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen kann.

Keine Wunschtermine zur Eheschließung in Siegen

Einschränkungen gibt es beispielsweise noch im Bereich der Reservierung von Terminen zur Eheschließung, da der digitale Kalender zur Terminvergabe aktuell noch nicht zur Verfügung steht. Brautpaare können Termine für Eheschließungen beim Standesamt Siegen seit langem mit einer Vorlaufzeit von eineinhalb Jahren – zunächst unverbindlich – reservieren. Diese Reservierung wird dann durch die Anmeldung zur Eheschließung, die frühestens sechs Monate vor dem eigentlichen Eheschließungstermin erfolgen kann, in eine verbindliche Terminbestätigung umgewandelt.

Wir müssen zwingend vermeiden, dass auf einmal zwei Hochzeitsgesellschaften vor der Tür stehen. Erika Nothacker - Bürgerdienste

„Wir können davon ausgehen, dass für das Jahr 2024 bereits viele Reservierungen für Eheschließungstermine an beliebten Wochentagen wie Freitagen und an beliebten Traustandorten wie im Oberen Schloss vorliegen, die bereits vor der Cyberattacke im Oktober des vergangenen Jahres gebucht wurden“, sagt Erika Nothacker, Leiterin der städtischen Abteilung Bürgerdienste. „Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, können wir daher aktuell keine Wunschtermine garantieren und erfüllen. Wir müssen zwingend vermeiden, dass auf einmal zwei Hochzeitsgesellschaften vor der Tür stehen. Hier bitten wir dringend um Verständnis.“

Erika Nothacker ist Leiterin der Abteilung Bürgerdienste. Foto: Steffen Schwab / Siegen

Bei Rückfragen rund um das Thema „Termine zur Eheschließung“ können sich Brautpaare mit ihrem Anliegen per E-Mail (standesamt@siegen-stadt.de) oder telefonisch (0271 404-1280) an das Standesamt wenden. Alle Dienstleistungen sowie weitere Informationen zum Siegener Standesamt können auf der Notfall-Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen-stadt.de nachgelesen werden.

