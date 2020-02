Siegen. In ländlicheren Stadtteilen von Siegen könnten gelbe Tonnen statt gelber Säcke durchaus geeignet sein – in zentralen Lagen eher nicht.

Siegen bekommt frühestens ab 2021 gelbe Tonnen gelbe Säcke

Eine flächendeckende Umstellung vom gelben Sack auf gelbe Tonne im Siegener Stadtgebiet ist fraglich. Ohnehin könnte frühestens ab dem Jahr 2021 damit begonnen werden, die Haushalte mit den Plastikbehältern auszustatten.

Wie funktioniert das Müllsystem in Siegen?

Das, erklärt Elmar Diehl, Arbeitsgruppenleiter der Siegener Stadtreinigung, ist über das Verpackungsgesetz gereget: Im sogenannten dualen System in Deutschland stimmen sich die Betreiber darüber ab, wer für welche Gebiete zuständig ist. Für diese Gebiete wird die Entsorgung ausgeschrieben und vergeben.

Siegerland Jamaika fragt nach Prüfung In einer Anfrage an den Umweltausschuss, der Mittwoch, 5. Februar, das nächste Mal tagt, macht die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP auch eine Prüfung von optionalen gelben Tonnen zum Thema. Die Fraktionen wollen wissen, ob dies möglich sei, wenn eine flächendeckende Umstellung von Säcken auf Tonne nicht realisierbar sei.

„Die Finanzierung ist beim Kauf jedes Joghurtbechers im Preis enthalten“, erläutert Diehl: Diese Summe geht an die dualen Systeme, die davon die Abholung bezahlen.

Warum gibt es in Siegen derzeit Säcke und keine Tonnen?

Das Verpackungsgesetz regelt, dass jede Kommune für abgegrenzte Bereiche beantragen kann, ob der Abfall in Tonnen oder Säcken entsorgt wird. Das ist in regelmäßigen Abständen möglich und muss rechtzeitig vor der gewünschten Umstellung an die Systembetreiber gemeldet werden.

Die Ausschreibung für 2020 bis 2022 lief aber bereits, als in Siegen erste Überlegungen aufkamen, im Stadtgebiet zu prüfen, wo möglicherweise eine Umstellung auf gelbe Tonnen möglich sein könnte. Die nötige Frist zur Meldung an die dualen Systeme war bereits verstrichen. „Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, einzugreifen“, sagt Diehl.

Wie geht es jetzt in Siegen weiter?

Der Arbeitskreis Abfallwirtschaft wird bis 2021 entscheiden, ab wann differenziert werden kann und wo gelbe Tonnen Plastiksäcke ablösen können. Üblicherweise fallen die Beratungen darüber in die Zuständigkeit der sechs Siegener Bezirksausschüsse, dann entscheiden Umweltausschuss und Rat über die entsprechende Mitteilung an die Systembetreiber. Maßgeblich, so Diehl, sei der in den Stadtteilen verfügbare Platz für die Unterbringung der Tonnen: In ländlicheren Gebieten dürfte dies in der Regel weniger Probleme verursachen, in den Kernlagen hingegen schon.

In der Altstadt und im Zentrum gebe es jetzt schon Schwierigkeiten, die Mülltonnen abzustellen. In den Wohngebieten etwa am Giersberg hingegen, die zum gleichen Stadtbezirk gehören, wäre das wohl eher möglich – aber man könne die Gebiete nicht noch weiter untergliedern, sonst werde es problematisch für die Entsorgungsunternehmen. Von Straße zu Straße wechselnd Säcke oder Tonnen abzuholen, sei zu kompliziert.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.