Siegen: Benjamin Grimm wechselt von CDU zu Freien Wählern

Siegen. Erst verließ er die CDU-Fraktion im Siegener Rat, nun auch die Partei: Benjamin Grimm hat sich für eine neue politische Heimat entschieden.

Kurz nach seinem Austritt aus der CDU-Ratsfraktion verlässt Benjamin Grimm, der bisherige Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Siegen, nun auch die Partei und wechselt zu den Freien Wählern Nordrhein-Westfalen. Das teilt der Kommunalpolitiker in einem Schreiben mit. „Diese Entscheidung wurde maßgeblich von den innerparteilichen Spannungen in der CDU Siegen und dem Fehlen eines klaren Bekenntnisses zur Bürgernähe und zur Veränderung bestehender Strukturen beeinflusst“, begründet er den Schritt.

Nach „intensiven Gesprächen“ mit den Freien Wählern NRW sehe er dort die Möglichkeit, „Veränderungen mit einem engagierten Team umzusetzen und bürgernahe Politik zu betreiben, was innerhalb der CDU in den vergangenen Jahren nicht möglich war“. Als Beispiel führt er die Gestaltung von Spielplätzen an. „Seit 2018 versuche ich die CDU-Fraktion dazu zu bringen, einen Spielplatz oder eine ähnliche gemeinschaftliche Fläche für die Bewohner in Breitenbach und Volnsberg auf den Weg zu bringen, bis heute möchte man dieses als CDU, die sich Familienpartei nennt, nicht als Antrag einbringen.“ Der nächste Spielplatz sei von Breitenbach aus vier Kilometer entfernt, von Volnsberg drei Kilometer.

Siegen: Benjamin Grimm tritt aus CDU aus – unzufrieden mit diversen Entscheidungen

Für seinen Austritt aus der CDU-Fraktion hatte er im Gespräch mit der Redaktion Ende September beispielhaft die Zustimmung der CDU zur vierten Gesamtschule („Ich habe dagegen gestimmt“), seine Ablehnung der Straßenumbenennungen und der Ausweisung einer Umweltspur auf der Hauptverkehrsachse zwischen Siegen und Geisweid als konkrete Gründe genannt. Er wird nun nach eigenem Bekunden sämtliche Ämter innerhalb der CDU niederlegen.

