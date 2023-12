Das Wertstoffdepot am Stockfriedhof in Weidenau ist oft sehr stark vermüllt. Hier stehen, schlecht einsehbar, viele Container auf engem Raum.

Wertstoffdepot Siegen: Besonders viel und ekliger Müll am Friedhofparkplatz

Weidenau „Problemstandort“ am Parkplatz des Stockfriedhofs in Siegen-Weidenau: Waschmaschine, Matratze, verrottendes Essen. Anwohner berichten von Ratten.

Drei Mal in der Woche ist die Stadtreinigung eigenen Angaben zufolge vor Ort, um sauber zu machen: Das Wertstoffdepot „Stockfriedhof Parkplatz“ könne durchaus als „Problemstandort“ bezeichnet werden. Dass Containerstandorte zugemüllt sind, betrifft durchaus das ganze Stadtgebiet, die Stadtreinigung hat ordentlich zu tun, hier „hinterherzuwischen“. Denn nach wie vor steuern manche Leute offensichtlich nicht den nächsten Standort an, wenn Container voll oder bereits überfüllt sind, sondern werfen ihren Unrat einfach dazu. Die Stadt appelliert regelmäßig, in solchen Fällen den Müll anderweitig zu entsorgen.

Das Wertstoffdepot am Stockweg ist davon besonders betroffen. Der Grund: Dort sind sehr viele Container auf engem Raum platziert. Hier befinden sich nicht nur die für die Depots üblichen Behälter für Glas und Papier, sondern auch mehrere Altkleider-Container. Das alles ziemlich gedrängt auf wenig Platz in einer Ecke des Friedhofsparkplatzes – von außen ist der Bereich schlecht einsehbar.

Siegener Stadtreinigung: Altkleider-Container tragen „erheblich zu Vermüllung bei“

Was manche Zeitgenossen offensichtlich dazu verleitet, ihren Unrat ungesehen dahinter abzukippen: Aktuell etwa eine Waschmaschine, eine Autostoßstange, mehrere Ölkanister, Kleidung vermutlich aus einem der Container. Davor: Wäscheständer, Schaumstoffmatratze, Farbeimer, Lampen, Blumenkästen, verrottende Lebensmittel. Wie vor Ort zu erfahren war, hätten all diese Dinge schon dort gelegen, bevor es Anfang Dezember schneite. Das Depot ist in der Folge nicht nur optisch wenig ansprechend, es riecht mitunter auch streng. Anwohner berichten, dass sie Ratten gesehen hätten.

Die Stadtreinigung prüft aktuell den Standort der Altkleider-Container, heißt es auf Anfrage, diese würden hier „regelmäßig erheblich zur Vermüllung beitragen“.

Wenn die Container voll sind, fahren manche Leute nicht zu anderen Standorten, sondern werfen ihren Unrat daneben oder dahinter. Am Stockfriedhof scheint das besonders „einladend“ zu sein. Foto: Jürgen Schade

