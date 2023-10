Langenholdinghausen. Die Tagesgroßpflegestelle für U3-Kinder in Siegen-Langenholdinghausen musste zuletzt verkleinert werden. Nun übernimmt ein neuer Träger.

Im Siegener Stadtteil Langenholdinghausen wird es weiterhin – bzw wieder – Betreuungsplätze für neun Kinder unter 3 Jahren geben. Zuletzt hatte sich die AWO aus der Tagesgroßpflegestelle zurückgezogen, eine Weiterführung auf selbstständiger Basis hatte sich im bisherigen Umfang zerschlagen. Nun wird zum 1. Januar 2024 der Verein für Soziale Arbeit und Kultur (VAKS) die Tagesgroßpflegestelle übernehmen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

VAKS bietet neben den Standorten der Kitas „Oase“ in Geisweid und Weidenau Betreuung in mehreren Großtagespflegestellen an: In Geisweid, Eiserfeld, Krombach und Erndtebrück. Die Stadt Siegen hatte bei den freien Trägern der Jugendhilfe nachgefragt, die Tagespflege gemäß des KiTS-Konzepts („Kinder in Tagespflege Siegen“) anbieten und auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten sind, heißt es in der Mitteilungsvorlage des Siegener Familienbüros für den Jugendhilfeausschuss.

Bis Ende Juli hatte die AWO die Tagesgroßpflegestelle am Altenberg in Langenholdinghausen mit drei Fachkräften für neun Plätze betrieben („Hollekusser Minis“). Nach der Kündigung auf eigenen Wunsch übernahmen demnach zwei selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen. „Das Familienbüro unterstützte dieses Vorhaben und begleitete die Übernahme des Standortes in die selbstständige Kindertagespflege“, heißt es weiter – alle neun Plätze konnten erhalten bleiben.

KiTS Siegen: Für Eltern, die arbeiten oder wieder arbeiten wollen

Als nach kurzer Zeit eine der drei Fachkräfte aus persönlichen Gründen von dieser Tätigkeit zurücktrat, standen dann doch nur noch fünf Plätze zur Verfügung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die verbliebenen beiden Kräfte wünschten sich demnach, wieder neun Plätze anbieten zu können und auch die Stellen im Ort zu erhalten, das ist auch im Sinne der Stadt und ihrem Konzept. KiTS ist gedacht vor allem für Kinder unter 3 Jahren von Eltern, die berufstätig sind oder den Beruf wieder aufnehmen wollen. An neun Standorten in Siegen sowie weiteren drei direkt in Unternehmen soll so eine individuelle, flexible und bedarfsgerechte Betreuung, entsprechend der Arbeitszeit der Eltern, ermöglicht werden.

Aktuell gibt es neben Langenholdinghausen KiTS-Standorte an Heiden-, Wellers-, Roster- und Fischbacherberg, Geisweid und Eiserfeld. Träger sind neben der Stadt und VAKS die „Alternative Lebensräume“ sowie die „Hilfe zum Leben“. Betriebliche Standorte werden zudem von den Kreisverbänden des DRK und der Caritas betreut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland