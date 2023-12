Siegen: Betrüger machen mit dreister Amazon-Masche Kasse

Siegen Wer kürzlich online einkaufen war, kriegt möglicherweise Post von Betrügern, die vorgaukeln, sie handelten im Namen von Amazon.

Verbraucherzentrale und Polizei in Siegen warnen vor neuen Phishing-Mails. Besonders vorsichtig muss man sein, wenn man bei Amazon unterwegs war, so die Experten.

Denn Betrüger kontaktieren Verbraucher und Verbraucherinnen mit angeblichen Amazon-Mails. Diese lauteten im Betreff: „Ihr Amazon-Konto wird geprüft.“ Weiter geht dann die Nachricht mit der Warnung vor einer Kontosperre bei Amazon. Grund soll angeblich die Angabe von falschen Zahlungsangaben bei einer Bestellung sein. Die Behebung des Fehlers ist laut der Mail schnell durch das Befolgen der Anweisungen in der Nachricht möglich. Am Ende der Mitteilung befindet sich ein Link, über den die Verbraucher angeblich die Angaben überprüfen können.

Tipp der Siegener Experten: Mail in den Spam-Ordner packen

Aber: Dies ist eine Falle, denn so können sensible Daten an die Hacker übermittelt werden. Die Verbraucherschutzzentrale rät von dem Klick auf den angegebenen Link dingend ab. Die Experten der Verbraucherschutzzentrale betonen zudem, dass der Betrug bereits durch die knappe Aufmachung der Mitteilung sehr offensichtlich sei. Erhalte man eine solche Mail, dann könne die E-Post getrost in den Spam-Ordner verschoben werden.

Im Zweifelsfall kann man auch über den Login ins tatsächliche Amazon-Konto wechseln und dort prüfen, ob die angegebenen Daten noch aktuell sind, raten die Beamten.

