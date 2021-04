Siegen: Betrüger wollen Energie- und Wasserkunden neppen

Zählernummer und Name reichen aus, um ungewollt den Anbieter zu wechseln, warnen die Siegener Versorger. (Symbolbild)

Siegen. Die Siegener Versorgungsbetriebe warnen vor Betrügern am Telefon. Die Täter haben es auf sensible Daten abgesehen. Doch es gibt Hilfe.

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) warnen vor dubiosen Anruferinnen und Anrufern, die es auf sensible persönliche Daten abgesehen haben.

Mehrere SVB-Kunden hätten dem Energie- und Wasserversorger gemeldet, dass es in den vergangenen Tagen vermehrt zu dieser illegalen Praxis komme, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die SVB raten deshalb allen Kundinnen und Kunden davon ab, vertrauliche Angaben am Telefon zu machen.

Das Ziel der Anruferinnen und Anrufer sei bekannt: Sie wollten an Kontoverbindungen kommen oder bestehende Energieverträge kündigen und einen neuen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, für das sie arbeiten.

Warnung aus Siegen: Name und Zählernummer reichen

„Allein der Name und die Zählernummer reichen aus, um diesen Vorgang auslösen zu können“, erläutert SVB-Vertriebsleiter Peter Weil. Betroffene Kundinnen und Kunden erführen vom ungewollten Anbieterwechsel oftmals erst, wenn die Kündigung des alten und die Lieferverträge des neuen Anbieters im Briefkasten landeten.

Die SVB betonen: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Vertragsdaten unserer Kunden; wir fragen solche Informationen niemals telefonisch ab.“ Opfer der Betrugsmasche sollten sich umgehend mit den SVB in Verbindung setzen.

Denn bevor wichtige Fristen ablaufen würden, müssten Betroffene vom Widerrufsrecht Gebrauch machen: „Verbraucherinnen und Verbrauchern steht das Recht zu, Vertragsabschlüsse egal ob vor Ort, am Telefon, im Internet oder bei Haustürgeschäften binnen 14 Tagen zu widerrufen“, ergänzt Peter Weil. Er versichert: „Unseren Kundenbetreuerinnen und -betreuern sind die Maschen der Telefonbetrüger bekannt.“

Verunsicherte Kunden können sich unter 0271/3307-250 an die SVB wenden.

