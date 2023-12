Siegen In der Parkhaus-Ausfahrt am Siegener Löhrtor setzt eine Frau (30) ihren Wagen vor einen Pfosten. Die Polizei nimmt einen verdächtigen Geruch wahr

Wegen eines Verkehrsunfalls im Altstadt-Parkhaus ist am Mittwochabend, 13. Dezember, die Polizei zum Löhrtor in Siegen gerufen worden. Eine 30-jährige Frau war mit ihrem Auto in der Ausfahrt gegen einen Pfosten gefahren. Sie blieb unverletzt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Bei der Befragung der Frau stellten die Beamten einen Alkoholgeruch fest, so die Polizei: „Dieser dürfte nach Aussagen vor Ort auf einen Besuch des Weihnachtsmarkts zurückzuführen sein.“ Ein Atemalkoholtest verlief demnach positiv. Die Frau wurde mit zur Polizeiwache genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Polizei appelliert, sich nach Alkoholkonsum nicht ans Steuer zu setzen: „Lassen Sie das Auto stehen und kommen Sie anderweitig nach Hause.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland