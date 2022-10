Siegen: Betrunken aufgefahren – drei Menschen verletzt

Siegen. Bei einem Auffahrunfall an der Ecke Freudenberger Straße/Sandstraße in Siegen wurden drei Autos stark beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend in Siegen wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 32-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Freudenberger Straße in Richtung Sandstraße unterwegs. In Höhe des Kinocenters fuhr er auf den an einer roten Ampel wartenden Wagen eines 40-Jährigen auf. Dabei schob er den Wagen nach vorne gegen ein weiteres Auto.

Unfallfahrer hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto des 32-Jährigen und der Wagen des 40-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden der 40-Jährige und zwei Insassen im mittleren Auto, eine 17-Jährige und eine 14-Jährige, leicht verletzt. Sie wurden noch am Unfallort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Wache Weidenau fest, dass der 32-Jährige alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

