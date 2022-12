Siegen: Betrunken aufgefahren – Rangelei, Führerschein weg

Geisweid. Seine Alkoholfahne wurde dem 28-Jährigen zum Verhängnis, der in Geisweid vor einer Ampel auf einen wartenden Pkw auffuhr.

Zu einem Auffahrunfall kam es am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags an der Einmündung Weidenauer/Birlenbacher Straße.

Alkoholisierter Fahrer wollte wegfahren

Ein 28-jähriger Mann war an einer Ampel einem dort wartenden 60-jährigen Pkw-Fahrer aufgefahren. Der 60-Jährige stellte starken Alkoholgeruch bei dem Unfallgegner fest. Als der 28-jährige Unfallfahrer wieder in sein Auto einsteigen wollte, hinderten ihn der Unfallgegner sowie weitere Zeugen daran. Dabei soll es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten gekommen sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab eine deutliche Alkoholisierung, so dass die Polizei bei dem jungen Mann eine Blutprobe veranlasste. Der Führerschein stellten die Beamten ebenfalls sicher.

