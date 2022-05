Siegen: Betrunken Auto abgewürgt – dann anderen Pkw gerammt

Die Polizei in Siegen hat den sprichwörtlich richtigen Riecher. (Symbolbild)

Kaan-Marienborn. Das Verhalten des Mannes an der Unfallstelle in Siegen ist mehr als auffällig. Die Polizisten lassen den Mann pusten. Das sind die Konsequenzen.

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag, 10. Mai, gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam ein 51-Jähriger aus dem Brüderweg und wollte auf die Hauptstraße in Richtung Käner Ortsmitte abbiegen. Nachdem er sein Auto zunächst abgewürgt und wieder gestartet hatte, fuhr er los und beschleunigte stark. Ein 19-Jähriger war mit seinem BMW zeitgleich auf der Hauptstraße in Richtung Siegen unterwegs.

Verletzter in Siegen Klinik eingeliefert

Als der junge Mann auf ein Grundstück abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. Da sich der 51-Jährige vor Ort auffällig verhielt, nahmen die Beamten einen Atemalkoholtest vor. Der Test verlief positiv.

Der Mann musste mit zur Wache. Eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Den 51-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, so die Beamten.

