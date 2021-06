Siegen: Betrunken mit e-Scooter gestürzt – Ausnüchterung

Weidenau. In Siegen will ein 43 Jahre alter Mann mit seinem e-Scooter auf den Haardter Berg – und landet in der Ausnüchterungszelle.

Unter erheblichem Alkoholeinfluss stand ein 43-Jähriger, der mit seinem e-Scooter in Siegen-Weidenau gestürzt ist.

Wie die Polizei am Montag, 21. Juni, mitteilt, beabsichtigte der Mann, am Freitag, 18. Juni, gegen 18.30 Uhr mit seinem Roller von der Weidenauer Straße über den Bordstein auf den Gehweg in Richtung Am Eichenhang zu fahren.

Blutentnahme auf Wache Siegen-Weidenau

Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle kam er auf die Polizeiwache.

Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste der 43-jährige seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen.

