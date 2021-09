Siegen: Betrunken und überaus aggressiv auf E-Scooter

Siegen. Ein 50-Jähriger ist auf einem E-Scooter unterwegs. Problem: Das Fahrzeug ist nicht zugelassen, der Fahrer ist betrunken – und überaus aggressiv.

Ein nicht zugelassener E-Scooter fiel Polizisten am Samstag, 18. September, gegen 23.15 Uhr an der Weidenauer Straße auf.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 50-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Einem Alkotest stimmte der 50-Jährige zu. Die Vermutung der Beamten bestätigte sich. Daher brachten die Polizisten den Mann zur Siegener Polizeiwache, damit ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte.

Siegener Polizist nach Attacke nicht dienstfähig

Bereits auf der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte der 50-Jährige die Beamten durchgehend. Als ihm Blutprobe entnommen werden sollte, leistete der Mann erheblichen Widerstand, berichten die Polizisten. Dabei verletzte sich ein Beamter. Er war nicht mehr dienstfähig. Den Rest der Nacht verbrachte der aggressive 50-Jährige im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen.

Zu einem weiteren Verstoß mit einem E-Scooter ist es am Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr unweit entfernt In der Herrenwiese gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Auch bei ihm ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Den 20-Jährigen erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, die in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zur Folge hat, so die Polizei.

