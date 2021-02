Siegen: Betrunkener beleidigt und attackiert Polizisten

Bürbach. „Hure“ und „verdammte Nutte“: Ein Mann in Siegen beleidigt eine Polizistin auf üble Art und Weise. Zudem greift er sie und ihre Kollegen an.

Eine Streife der Wache in Siegen ist am Freitag, 5. Februar, gegen 1 Uhr zu einem Einsatz in die Obere Dorfstraße in Siegen-Bürbach gerufen worden.

Dort sei es zu Streitigkeiten in einer Wohnung gekommen, hieß es. Vor Ort trafen die Beamten auf einen deutlich alkoholisierten 25-Jährigen, der den 27-jährigen Wohnungsinhaber geschlagen haben soll. Trotz mehrmaliger Aufforderung ließ sich der 25-Jährige nicht beruhigen.

Siegener Polizisten nehmen Mann in Gewahrsam

Im Gegenteil: Er beleidigte eine Polizistin als „Hure“ und „verdammte Nutte“. Die Beamten nahmen den Randalierer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dabei leistete der 25-Jährige erheblichen Widerstand und bespuckte die Beamten, heißt es weiter im Polizeibericht.

Zusätzlich versuchte er, die Ordnungshüter zu schlagen und zu treten. Dabei wurde niemand verletzt. Auf der Wache in Siegen wurde ihm schließlich noch eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

